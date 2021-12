Ivete Sangalo e Daniel deixam baladas pelo filho

O que um filho não faz, não é? Em entrevista à revista Contigo de dezembro, a cantora Ivete Sangalo revelou que não frequenta mais festas. "Daniel e eu deixamos as baladas, os drinques, as noitadas para criar Marcelo. Vale a pena.", disse. A cantora não planejava ter um filho naquele momento. "Tudo na minha vida é assim. E se fosse planejado não seria tão bom.", contou.

Sobre o marido, Ivete disse que foi amor à primeira vista. "Quando vi Daniel pela primeira vez, lindo, nadando com os amigos dele no nosso condomínio, comentei com minha amiga: 'Eu me casaria com esse cara'. Mas foi um pensamento, sei lá... A gente foi se conhecendo e nos apaixonamos. Ele é um grande homem. Sou uma mulher inteligente. Não teria uma relação só por ter.", revelou.

A revista Contigo chega às bancas nesta quinta-feira, 6.

