Ivete Sangalo é cotada para o Réveillon 2015

A prefeitura de Salvador negocia a participação da cantora Ivete Sangalo na festa de Réveillon de 2015. O prefeito ACM Neto revelou nesta sexta-feira, 28, que está conversando com a produção da cantora.

"É meu desejo. Não pude ter no ano passado e este ano eu quero", disse Neto, durante o evento de inauguração da pintura da fachada de dois equipamentos públicos: o Elevador Lacerda e o Mercado Modelo. A previsão é que "nas próximas semanas" o Espaço Cultural Barroquinha ganhe pintura nova.

A cantora foi convidada pela fábrica de tintas Coral como madrinha do projeto Tudo de Cor para Você, de pintura de cartões-postais da cidade, em parceria com a prefeitura. O programa de pintura em Salvador é uma homenagem à cidade pelos seus 465 anos de fundação.

Ivete disse que está "mexendo os pauzinhos", mas não garantiu a participação na próxima virada de ano e elogiou a iniciativa. "O mais importante é que vai trazer cor para as nossas vidas. Fico orgulhosa de poder me relacionar com esse projeto, que beneficia tanto a minha cidade, onde continuo morando com minha família. Salvador me dá tantas alegrias...", disse a baiana.

A entrega oficial

Neto e Ivete ainda fizeram ontem a pintura simbólica do Mercado Modelo, para marcar a entrega do serviço. A ação integra o calendário de comemorações dos 465 anos de Salvador.

Neto disse: "Sabemos que o Elevador Lacerda e o Mercado Modelo estão entre os locais mais visitados pelos turistas e mais apreciados pelos próprios soteropolitanos. Tomamos a decisão de dar roupa nova ao elevador e ao mercado e, como prefeito, fiquei fiscalizando de perto, principalmente a obra do elevador, que foi bastante complexa porque a turma teve que fazer rappel".

"A Coral deu a tinta e a prefeitura se virou para contratar os pintores. A prefeitura tem um programa inteiro de recuperação dos equipamentos públicos, e, a partir de hoje, vou ficar ainda mais no pé da Coral, para que possa nos ajudar", acrescentou Neto.



Foram utilizados cerca de 2.137 litros de tinta. Em outra edição, o projeto pintou a Câmara Municipal, prédios históricos de Porto Seguro e do Pelourinho, Escola Pracatum e Museu du Ritmo.

Após a inauguração da nova pintura, houve apresentações na praça Cairu de grupos musicais e festival de cordelistas, como parte da programação do aniversário da cidade. "É importante ter ações com essa. A literatura de cordel e do improviso são vitaminas para a cultura", disse o cordelista Bule-Bule.

adblock ativo