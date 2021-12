Ivete Sangalo é confirmada como apresentadora do Superbonita

Ivete Sangalo vai ser a apresentadora do programa Superbonita, no GNT, a partir de março de 2015. "Ivete era um antigo sonho do GNT e não poderíamos estar mais felizes", disse a diretora do GNT, Daniela Mignani, ao site oficial da atração.

A atração, que completará 15 anos, mostra dicas e segredos de beleza, além de erros que as mulheres cometem. Fernando Torquato vai continuar na atração.

