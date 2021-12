Ivete Sangalo e Claudia Leitte animam foliões do Axé Brasil

Ivete Sangalo e Claudia Leitte animaram os foliões que curtem o festival da música baiana em Minas Gerais. Ambas chegaram com todo o gás para se apresentar neste sábado, 13, no Axé Brasil, em Belo Horizonte. Outras bandas baianas, como Chiclete com Banana e Jammil e Uma Noites também passarão por lá.

