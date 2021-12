Ivete Sangalo dubla aeronave baiana em animação

Ivete Sangalo vai estrear na dublagem. Ela vai interpretar a personagem Carolina Santos Duavião, uma aeronave baiana do filme Aviões, que estreia dia 13 de setembro. "Eu achei ótimo me trazerem para fazer um avião, porque eu me acho um avião", brinca. "Eu tenho uma autoestima incrível. A Carolina também. Ela que escolhe, ela que arrasa", disse a cantora em entrevista ao Uol.

Segundo a sinopse oficial, Dusty é um avião de uma cidadezinha que almeja competir como um corredor aéreo de altitudes elevadas. Mas o avião tem medo de altura. Então ele recebe a ajuda de Skipper, um aviador naval, que faz com que ele consiga se qualificar para assumir a posição de Ripslinger, o atual campeão da corrida.

