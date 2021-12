Ivete Sangalo diz que Netinho está 'massa'

A baiana Ivete Sangalo tranquilizou os fãs do cantor Netinho na madrugada desta terça-feira, 21, por meio das redes sociais. Segundo ela, que esteve com o amigo, o artista melhora a cada dia. "Netinho tá massa viu, galera! Cada dia que passa, cada momento, ele, como era de se esperar, melhora!!", escreveu ela, no Twitter. Esta semana, o baiano já recebeu a vista do padre Marcelo Rossi no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde segue internado.

adblock ativo