Ivete Sangalo deve voltar às novelas da Globo

A cantora baiana Ivete Sangalo deve voltar à teledramaturgia da Rede Globo em breve. De acordo com informação do colunista Flávio Ricco, publicada nesta segunda-feira, 18, no portal Uol, Ivete e a emissora carioca estão conversando para agendar o retorno da atriz às produções da emissora. Ainda não há nada definido. A cantora foi elogiada por sua atuação na novela Gabriela e no seriado As Brasileiras, onde protagonizou o episódio A Desastrada de Salvador.

