Ivete Sangalo curte dia de praia com Marcelinho

Ivete Sangalo aproveitou a folguinha na agenda nesta quinta-feira, 4, para curtir o filho Marcelo, 3 anos. A cantora se divertiu com o garoto na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A baiana correu atrás do filho, pegou no colo, brincou de redinha, tirou a camisa do pequeno, deu bastante beijinho e, por fim, sentou na areia para observar as traquinagens do menino, que é fruto do casamento com o nutricionista Daniel Cady.

