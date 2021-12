Ivete Sangalo curte as férias em ilha caribenha

Ivete Sangalo está aproveitando as férias ao lado do marido, Daniel Cady, em terra caribenha. A cantora tem postado fotos de momentos na ilha de Curaçao desde o final de semana nas redes sociais.

Na segunda-feira, 10, Ivete chamou Curaçao de "paraíso do amor" em uma das publicações. E fez referência à música "Canto de Areia", de Clara Nunes. "É água do mar, é maré cheia ô", escreveu.

No sábado, ela postou uma foto com o marido e se declarou para o amado: ""O amor, que hj eu levo, dentro do meu peito, é meu maior presente ".

.." O amor , que hj eu levo, dentro do meu peito, é meu maior presente "... ❤️❤️ A photo posted by Veveta (@ivetesangalo) on Nov 11, 2014 at 2:27pm PST

