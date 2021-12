Após a repercussão da "chamada" que Ivete Sangalo deu no marido Daniel Cady em pleno show, a cantora voltou a se pronunciar sobre o assunto. A atriz Fernanda Souza falava sobre o caso com seus seguidores do SnapChat e Ivete comentou com a artista.

"Fernandinha, você sabe. No nosso terreno, só a gente bate laje", brincou a baiana. A atriz disse que "amou" a frase e iria usar. "Ivete, meu amor, só a gente bate na laje do nosso terreno. Você tem toda razão, estou passando mal vendo esse vídeo. Mando nos grupos, dizendo 'aprendam com ela'", disse a mulher do cantor Thiaguinho.

Entenda o caso

Durante o show de Réveillon de Guarajuba, Ivete interrompeu para reclamar com o marido que conversava com uma mulher. "Quem é essa ai, papai? Tá cheia de assunto. Vou chegar rumando", disse a cantora, que parou o show duas vezes para falar sobre o assunto e gesticulou demonstrando insatisfação.

Apesar da reação da mulher, Daniel Cady disse que tudo não passou de uma brincadeira da mulher. "Estávamos todos sentados em família e entre amigos numa mesa assistindo ao final do show, quando um casal de amigos veio se despedir de mim e agradecer pelo convite da festa. Ivete fez uma brincadeira nessa hora, perturbando", disse para a Ego.

A mulher flagrada conversando com o nutricionista, Carla Verde, também comentou o assunto. "Confie no seu taco!", disse para Ivete.

Da Redação Ivete Sangalo comenta cena de ciúme do marido

