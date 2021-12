Ivete Sangalo comenta acusação de plágio

Ivete Sangalo conversou com o programa 'TV Fama', da Rede TV, sobre a polêmica envolvendo a música 'Sorte Grande', que interpreta desde 2003. A cantora é acusada de plágio pela baiana Rosenilda Tolentino Ogando da Silva em um processo que se arrasta no Tribunal de Justiça da Bahia desde 2010.

Em entrevista ao programa de televisão, Ivete salientou que esse tipo de coisa acontece o tempo todo no meio artístico e defendeu o compositor Lourenço. "Sou cantora, intérprete. Essa música, 'Sorte Grande', é de Lourenço, um artista carioca que mandou para mim e gravei com um maior amor do mundo. Lourenço tem muitos anos de composição e tem um repertório de melodias que jamais precisaria de alguém para defender. Mas aí os advogados vão resolver tudo. Isso é mais corriqueiro do que você imagina", explicou.

Ela chegou a falar ainda sobre como ficou sabendo do processo. "Soube através do meu advogado. Qualquer pessoa pode entrar na justiça processando você, eu ou qualquer outra. No meu caso, que sou uma pessoa pública, essas coisas vem com maior intensidade", comentou.

O processo movido por Rosenilda cita a Universal, a produtora Caco de Telha, a Caco Music, além da cantora. Uma nova audiência está marcada para o dia 7 de outubro e contará com depoimento de Ivete.

Contatada pelo A TARDE, a assessoria de Ivete Sangalo afirmou que não tem um posicionamento a dar sobre o caso.

