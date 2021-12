Ivete Sangalo cancela participação no Grammy

A cantora Ivete Sangalo não vai mais para Las Vegas participar da entrega do Grammy Latino, que acontece na próxima quarta-feira, 14. O motivo da desistência foi o pé machucado, que ainda incomoda a cantora. Como a viagem é longa, Ivete preferiu não ir aos Estados Unidos.

Ivete iria fazer um tributo a Caetano Veloso, que será homenageado no Grammy. Ela machucou o tendão ao tirar uma foto com uma fã durante um show e bateu com o pé em uma madeira.

