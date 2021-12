Ivete Sangalo beija jornalista em apoio a Daniela Mercury

A cantora Ivete Sangalo beijou a repórter Mônica Iozzi durante gravação do programa CQC em apoio à cantora Daniela Mercury, que assumiu no último dia 03 de abril sua relação com a jornalista Malu Verçosa. Ivete e Mônica torcaram um selinho para homenagear a rainha da axé music. A baiana participa do quadro "Nemfu" do CQC. O programa vai ao ar nesta segunda-feira, 15, na TV Band.

Enquanto é apoiada pela colega, Daniela é criticada pelo deputado estadual Sargento Isidório. Ele disse que a baiana prestou um "desserviço à nação".

