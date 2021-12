Ivete Sangalo aparece entre as mais sexy; veja lista

A VIP finalmente divulgou a lista das 100 mulheres mais sexy do mundo. A primeira, já era conhecida. Paolla Oliveira levou o título de mais sexy (mais do que merecido). A baiana Ivete Sangalo ficou em ótima posição: 18ª. Outra baiana que aparece na lista é a modelo Adriana Lima, que ficou em 23º.

A segunda colocação ficou com a funkeira Anitta, seguida por Bruna Marquezine. Ambas estreiam na lista e já aparecem em ótima colocação. Juliana Paes, a mais sexy do ano passado, cai para a nona colocação. Já Déborah Secco, a líder da lista em 2011, ficou em sexto.

Sempre com muitas ex-BBBs, dessa vez apenas duas figuraram na lista: Fernanda, a vencedora do BBB13, que ficou em 67º, e Kamila, também do BBB13, que ficou em 97º.

<GALERIA ID=18721/>

Confira a lista das 100 mais sexy do mundo, segundo leitores da revista VIP:



1: Paolla Oliveira

2: Anitta

3: Bruna Marquezine

4: Sabrina Sato

5: Débora Nascimento

6: Deborah Secco

7: Marina Ruy Barbosa

8: Isis Valverde

9: Juliana Paes

10: Nicole Bahls

11: Sophie Charlotte

12: Maria Casadevall

13: Bruna Linzmeyer

14: Juju Salimeni

15: Lua Blanco

16: Mel Fronckowiak

17: Sophia Abrahão

18: Ivete Sangalo

19: Megan Fox

20: Angelina Jolie

21: Fernanda Lima

22: Isabeli Fontana

23: Adriana Lima

24: Adriana Birolli

25: Claudia Leitte

26: Rosanne Mulholland

27: Bárbara Evas

28: Ana Hickmann

29: Thaila Ayala

30: Laura Neiva

31: Juliana Paiva

32: Sandy

33: Beyoncé

34: Sthefany Brito

35: Vanessa Giácomo

36: Adriane Galisteu

37: Grazi Massafera

38: Agatha Moreira

39: Ellen Rocche

40: Paula Fernandes

41: Giovanna Lancellotti

42: Carol Nakamura

43: Katy Perry

44: Miley Cyrus

45: Alessandra Ambrósio

46: Britney Spears

47: Cleo Pires

48: Rihanna

49: Alice Braga

50: Gisele Bündchen

51: Alinne Moraes

52: Amanda Seyeried

53: Alessandra Negrini

54: Renata Fan

55: Mariana Rios

56: Lady Gaga

57: Emma Watson

58: Scarlett Johansson

59: Carol Castro

60: Isabelle Drummond

61: Fernanda Paes Leme

62: Babi Rossi

63: Ana Beatriz Barros

64: Aryane Steinkopf

65: Carla Diaz

66: Nina Dobrev

67: Fernanda Keulla

68: Camila Pitanga

69: Nanda Costa

70: Thaís Fersoza

71: Kristen Stewart

72: Shakira

73: Bianca Bin

74: Fernanda Vasconcellos

75: Juliana Didone

76: Juliana Alves

77: Giovanna Ewbank

78: Fernanda Machado

79: Amber Heard

80: Alice Eve

81: Taylor Swift

82: Mila Kunis

83: Bar Rafaeli

84: Flávia Alessabdra

85: Anne Hathaway

86: Mariana Ximenes

87: Luana Piovani

88: Blake Lively

89: Antonia Morais

90: Carolina Diekmann

91: Paloma Bernardi

92: Candice Swanepoel

93: Carol Texeira

94: Lana Del Rey

95: Andressa Urach

96: Alinne Rodrigues

97: Kamilla Salgado

98: Yasmim Brunet

99: Mari Graciolli

100: Nathalia Dill

adblock ativo