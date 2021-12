Ivete Sangalo anuncia turnê nos Estados Unidos

Ivete Sangalo anunciou que vai fazer uma turnê pelos Estados Unidos em agosto. A cantora baiana pretende levar seu show Real Fantasia para cinco cidades, do leste ao oeste do país.

Nos dias 9 e 10, ela faz show em Oakland e Los Angeles, Califórnia. No dia 16, ela se apresenta em Lynn, Massachusetts. No dia 17, em Newark, Nova Jersey, e, no dia 18, em Miami, Flórida.



Na sua última passagem nos EUA, Ivete gravou o DVD no Madison Square Garden, lotando o espaço. A Turnê "Real Fantasia" teve início em São Paulo e já passou por mais de 10 estados no Brasil e pela Argentina.

