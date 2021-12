Ivete Sagalo exibe look para abertura do Festival de Verão

Única artista a se apresentar em todas as edições do Festival de Verão, Ivete Sangalo chegou ao evento por volta das 19 horas e logo postou em sua página no Facebook a roupa escolhida para realizar a abertura da 15ª edição do festival, que se inicia nesta quarta-feira, 16.

Com o vestido branco rendado, Ivete cantará o hino do Senhor do Bonfim ao lado de Lazzo Matumbi, primeiro cantor a se apresentar no evento, em 1999.

