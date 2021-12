Ivete registra encontro com Shakira no Maracanã

Apesar da derrota da Espanha, Shakira não demonstrou tristeza ao encontrar Ivete Sangalo no Maracanã, no Rio de Janeiro. A esposa do jogador Gerard Piqué, expulso durante o jogo, posou ao lado da cantora baiana logo após a disputa que rendeu mais um título ao Brasil. Ivete fez o registro e postou a foto em seu perfil no Instagram. A baiana estava acompanhada do marido, Daniel Cady, que aparece ao fundo da foto.

"Amiga querida! Shak linda", escreveu Ivete, que se apresentou na cerimônia de encerramento da Copa das Confederações.

Essa não é a primeira vez que as duas cantoras se encontram. Elas até já gravaram juntas a música Dançando, do CD Real Fantasia, de Ivete Sangalo. Além disso, em 2011, elas se encontraram nos bastidores do Rock in Rio.

Antes do jogo, Shakira, que veio ao País para prestigiar o marido, usou a rede social para desejar boa sorte ao Brasil e agradeceu a receptividade dos brasileiros. "Parabéns Brasil!! Boa partida! E Obrigad ao povo brasileiro por me fazer sentir como em casa! Shak", escreveu a cantora colombiana .

adblock ativo