Ivete recebe Anitta e mais famosos no camarim

Ivete Sangalo recebeu um batalhão de artistas no camarim dela neste domingo, 14, no Salvador Fest. O jogador Dante e os cantores Marcio Vitor, Saulo, Anitta e Preta Gil foram falar com a cantora antes da apresentação dela na festa.

A mais emocionada foi a funkeira Anitta. No Instagram, ela postou uma foto com Ivete e disse que se emocionou ao encontrar a baiana. "Cara de choro ainda! Que emoção @veveta", postou na legenda.

adblock ativo