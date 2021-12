Ivete realiza primeiras leituras de "Super Crô - O filme"

Ivete Sangalo embarcou na última sexta-feira, 12, para São Paulo, onde participou das primeiras leituras do roteiro do filme Super Crô. O longa tem roteiro de Aguinaldo Silva, com direção de Bruno Barreto e traz Marcelo Serrado como protagonista. Aguinaldo contou em seu blog que Ivete viajou de avião até o aeroporto de São Paulo, e de helicóptero até o local dos ensaios.

Nas primeiras cenas, Marcelo fará o personagem aos 12 anos e Ivete será a mãe dele. Ainda segundo Aguinaldo, depois dos ensaios, Ivete se submeteu ao trabalho de um escultor, que tirou molde de seu rosto para a estátua de corpo inteiro da Mãe (Ivete), que é o principal objeto de decoração da casa de Crô, na vida adulta e na nova fase de milionário.

