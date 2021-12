Ivete posta vídeo tomando banho após show

Feliz com show de gravação do DVD que realizou no sábado, 14, na Arena Fonte Nova, Ivete Sangalo está que é só animação. Na manhã deste domingo, ainda sem dormir, a cantora postou vídeos debaixo do chuveiro, onde cantou, dançou e agradeceu aos fãs e convidados.



"Foi maravilhoso! Amo tanto vcs. ", escreveu Ivete, na legenda de um dos vídeos.

