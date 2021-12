Ivete posta vídeo dando mergulho em piscina de espuma

Ivete Sangalo não esconde de ninguém que adora se divertir e não faz cerimônia quando encontra a oportunidade de entrar em uma brincadeira. Na noite deste domingo, 24, a baiana postou um vídeo no Instagram em que aparece dando um mergulho em uma piscina cheia de pedaços de espuma.

"Quero fazer assim no carnaval de 2016, e me jogar na galera!!!! Hahahahah. Saúde e alegria", escreveu Ivete, na legenda do vídeo, lembrando da multidão que lhe acompanha nos circuitos da festa baiana.

A desenvoltura de Ivete na brincadeira chamou a atenção dos seguidores. Alguns chegaram sugerir que a cantora participe do quadro Saltibum, do Caldeirão do Huck (Globo).

Confira o vídeo:

Quero fazer assim no carnaval de 2016 , e me jogar na galera!!!! Hahahahah. Saúde e alegria👊🏻👍🏻😜 Um vídeo publicado por Veveta (@ivetesangalo) em Mai 24, 2015 às 3:06 PDT

