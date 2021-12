Ivete posta foto de bastidores do filme Super Crô

Ivete Sangalo, que vai interpretar a mãe de Crô (Marcelo Serrado) em Super Crô, postou a imagem do primeiro dia de gravações do filme, com ela ainda no camarim. Na legenda, escreveu: "Toda concentrada", enquanto segurava o roteiro do filme.

No longa, que estreia em novembro, Ivete vai interpretar a mãe de Crô. A história foi escrita por Aguinaldo Silva e a direção é de Bruno Barreto.

adblock ativo