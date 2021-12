Ivete posta foto ao lado do diretor de Super Crô

Agora que as filmagens do filme Super Crô começaram, Ivete Sangalo está empolgada postando fotos na rede social Instagram. Nesta quinta-feira, 23, a cantora/atriz publicou três fotos dos bastidores, inclusive uma em que acompanha as filmagens ao lado do diretor Bruno Barreto. "Tendo o prazer de ser dirigida pelo queridíssimo Bruno Barreto! Estamos nos divertindo muito", postou na legenda a cantora. Em outra imagem, a cantora - linda - está caracterizada como a mãe do personagem principal. "A mãe de Crô (criança). Tão chic, e chata! Atoron", escreveu.

Super Crô estreia em novembro e vai mostrar as aventuras do mordomo Crô (Marcelo Serrado), personagem que apareceu na novela Fina Estampa, de Aguinaldo Silva. A estreia será em novembro.

