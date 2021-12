Ivete pode ser a nova apresentadora do "Superbonita"

Ivete Sangalo, de 42 anos, está negociando para assumir a apresentação do programa "Superbonita", no canal GNT.

Segundo a revista Época, a cantora baiana não deve demorar muito para assinar contrato. Ainda de acordo com a publicação, a única exigência de Ivete foi para as gravações ocorrerem na Bahia, para que, além de mostrar as belezas locais, facilitasse a logística das gravações com a agenda de shows.

Atualmente, a atração é apresentada por Grazi Massafera, que chegou a ser cotada para assumir a apresentação do "Vídeo Show", na Globo, mas preferiu não aceitar a proposta. A atriz declarou prefere focar seu trabalho na dramaturgia.

adblock ativo