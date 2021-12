Ivete participa da gravação do DVD de Laura Pausini em NY

Depois da cumprir sua maratona no Carnaval de Salvador, Ivete Sangalo viajou para Nova Iorque, nos Estados Unidos, para gravar uma participação na gravação do DVD da cantora italiana Laura Pausini.

O show foi na noite desta quinta-feira, 6, no Madison Square Garden, e também contou com a presença de Gloria Estefan, Biagio Antonacci e Miguel Bosé.

"Acabei de cantar com ela @pausiniofficial . Como pode ser tão linda, tão talentosa, tão carinhosa , tudo junto ao mesmo tempo. Meu Deus, que noite!! Amanhã posto fotinhas do show ta? Muitos beijos nos zoio", escreveu Ivete, em seu perfil no Instagram.

