Ivete nega rumores de que está grávida

A barriguinha de Ivete Sangalo, no Carnaval, despertou suspeita de que ela estaria grávida do segundo filho, a ponto de a jornalista Joyce Pascowitch, do site Glamurama, publicar que a gestação da musa estaria no terceiro mês.

A artista negou ontem a informação. Mais cedo, a assessoria de comunicação de Ivete se restringiu a informar que não fala da vida particular da artista, que é mãe de Marcelo. Na verdade, Ivete nunca escondeu seu desejo de ser mãe novamente e que "trabalhava forte", com o marido Daniel Cady, para engravidar.

adblock ativo