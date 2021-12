Ivete mostra preparação para festa de encerramento da Copa

Ivete Sangalo está animada para sua apresentação da festa de encerramento da Copa do Mundo, que acontece no domingo, 13. Nesta sexta-feira, 11, a cantora publicou em seu perfil no Instagram um vídeo da preparação para a cerimônia.

Nas imagens, é possível ver e ouvir alguns fãs gritando "Ivete!" repetidamente, e ela comenta: "Que massa!". Na legenda da publicação, a baiana escreveu: "Uma tarde de ensaios para a festa de encerramento da copa do mundo da FIFA no estádio do Maranã. Uma emoção entrar nesse templo do futebol. A emoção em qualidade no topo!! A galera trabalhando pra fazer bonito, mal sabendo eles que já fazem bonito desde sempre, pois não há nada no mundo melhor do que o povo brasileiro".

Assim como Ivete, Alexandre Pires, Carlinhos Brown e Shakira também subirão ao palco na festa de encerramento do mundial.

