Ivete melhora e confirma shows para o fim de semana

Em processo de recuperação após ser diagnosticada com dengue, Ivete Sangalo, por meio de sua equipe, confirmou os shows agendados para o fim de semana.

"A turnê IS20 terá mais três shows", diz a nota publicada no Facebook da cantora.

Na sexta-feira, 24, Ivete se apresenta em Novo Hamburgo (RS). Já no sábado, 25, ela estará na cidade de Jaguariúna, interior de São Paulo. No domingo, 26, a baiana faz show na capital paulista.

A boa notícia alegrou aos fãs. "Dengue nenhuma te derruba, sabe porque? Por que vc é guerreira, mulher forte, batalhadora e acima de tudo, és abençoada", disse uma seguidora.

"Graças a Deus ta tudo beem ! Vai com tudo Veveta", escreveu outra fã.



Apesar do repouso, Ivete continua mantendo contato com os fãs pelo Twitter. Na noite desta segunda-feira, a cantora deu dicas de como evitar a dengue e alertou sobre os cuidados.

Não se pode deixar água empoçada , água parada em vasilhas, caixas d'água, vasos , garrafas e outros. O mosquito da dengue se reproduz aí . Ivete Sangalo (@ivetesangalo) 21 outubro 2014

E mais uma dica pra quem está com dengue: HIDRATAÇÃO. Água!! Beber água o tempo todo! Ivete Sangalo (@ivetesangalo) 21 outubro 2014

Bom, agora vou dormir . Fiquem em paz. Obrigada pelo carinho gostoso de vcs zamuris Ivete Sangalo (@ivetesangalo) 21 outubro 2014

adblock ativo