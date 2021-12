Ivete lança biografia com prefácio de Ana Maria Braga

A biografia autorizada "Ivete Sangalo, Pura Puxão" tem previsão de lançamento para ainda este mês. Escrita pelo jornalista Jorge Velloso, com depoimentos da cantora, a obra conta ainda com apresentação de Ana Maria Braga, de acordo com a revista Marie Claire. "Ela é positiva e tem muito brilho naquele coração. Achei bom ter essa energia perto de algo que eu tenho tanto cuidado", afirmou.

Em entrevista dada com exclusividade à revista, Ivete disse estar honrada por já ter uma história a ser contada. Com 42 anos de idade e 20 de carreira, a obra narra histórias dos bastidores da música desde o período em que era vocalista da Banda Eva.

Sua relação com a fama, com a família e com outros artistas também são abordados no livro. Sobre a infância, Ivete divide algumas das experiências felizes que viveu em Juazeiro, sua cidade natal. Na entrevista a cantora ainda confessa que pretende ter mais filhos e que tenta criar Marcelo, 5 anos, com a mesma liberdade que teve quando criança. "Sou companheira de traquinagem e tento dar a ele mais liberdade quando o assunto é brincar e se divertir", disse.

Acostumada com o estrelato, a cantora disse ainda que fica bem com críticas e que vê mais coisas positivas do que negativas na fama. "Eu poderia enumerar milhões de partes positivas. Tenho sorte! As pessoas me abordam com tanto amor e respeito que me sinto especial", comentou.

