Ivete homenageia Xuxa nas redes sociais

A cantora Ivete Sangalo homenageou a apresentadora Xuxa no Facebook e no Twitter. A "rainha dos baixinhos" completa 50 anos nesta quarta, 27 (é, eu sei, os produtos Monange fazem milagre). A baiana postou um mural de fotos em que aparece ao lado da loira em diversos momentos da carreira.

E você, leitor, também tem alguma foto com Xuxa? Envie para o email cidadaoreporter@grupoatarde.com.br para fazer parte de uma galeria em homenagem à eterna rainha dos baixinhos. Se preferir, acesse o formulário on line do canal Cidadão Repórter, aqui.

adblock ativo