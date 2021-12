Ivete ganha prêmio por atuação como Maria Machadão

A cantora baiana Ivete Sangalo está comemorando o prêmio de melhor atriz revelação que recebeu por sua atuação em Gabriela, com Maria Machadão, na noite desta segunda-feira, 13, na realização da 15ª edição do Prêmio Contigo! de TV, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Ela disputou o destaque com Titina Medeiros, a Socorro de Cheias de Charme.



A artista não pôde comparecer à cerimônia, mas ao saber da vitória comemorou nas redes sociais com uma montagem personalizada postada em seu perfil do Instagram.

"Uhuuuu!!! É nosso! Obrigada demais pelo prêmio de atriz revelação que divido com a super Titina Medeiros! Machadão foi um sonho na minha vida! Obrigada Contigo! Walcir Carrasco, Maurinho Mendonça , Roberto Talma, felicidade é pouco!"

