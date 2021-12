Ivete fecha hotel em Praia do Forte para seu aniversário

Nesta quarta-feira, 27, Ivete Sangalo vai completar 43 anos e vai comemorar em grande estilo com uma festa entre amigos e familiares. De acordo com informações do colunista Bruno Astuto, do site da revista "Época", a cantora fechou o Hotel Tivoli Eco Resort, na Praia do Forte, no Litoral Norte, para festejar seu aniversário.

Ainda segundo o colunista, a festa vai durar três dias e Ivete quer um fim de semana em família. O hotel é situado em uma reserva natural, possui um spa completo, quatro restaurantes, cinco piscinas e até um mini-zoológico em suas dependências.

