Ivete faz exigência para participar do filme Super Crô

A cantora Ivete Sangalo vai participar do filme Super Crô, de Aguinaldo Silva, mas com uma condição: nada de cena de beijo na boca. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a cantora já havia feito essa mesma exigência para participar no remake de Gabriela, na Rede Globo.

Em Super Crô, o agora milionário Crô (Marcelo Serrado) cansa da vida de rico e pretende voltar a trabalhar como mordomo de uma dondoca, assim como fez na novela Fina Estampa, no qual era capacho de Tereza Cristina (Christane Torloni). Ivete Sangalo vai interpretar uma das possíveis "chefas" de Crô.

