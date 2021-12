Ivete estreia como apresentadora do Prêmio Multishow

Pela primeira vez, a cantora Ivete Sangalo será a apresentadora do Prêmio Multishow junto com o humorista Paulo Gustavo, do programa 220 Volts. O evento acontecerá dia 18 de setembro, no Rio de Janeiro, e terá transmissão ao vivo pelo canal fechado. A artista é recordista da premiação com 10 troféus.

adblock ativo