Ivete elogia programa musical e Claudia Leitte

O programa The Voice, que estrou neste domingo, na Rede Globo, teve uma telespectadora ativa. Ivete Sangalo acompanhou o reality musical e postou no Twitter elogios à atração. Para a cantora, Claudia Leitte, Carlinhos Brown, Daniel e Lulu Santos arrasaram no primeiro programa.

Ivete também destacou a banda e as interpretações dos participantes. "Adoro quando um interprete poe um pouco de si em canções já muito cantadas por alguem que ja tem notoriedade. Mostra personalidade!", postou. A cantora também falou sobre Claudia Leitte, que acabou de ter o segundo filhor, Rafael. "Depois @ClaudiaLeitte tem que dar uma palestra de como ficar gata garota depois de parida. Ta linda rapaz! Eu perdi essa aula rsrsrs".

O The Voice vai ao ar aos domingos, às 14h15, na Rede Globo. A apresentação é de Tiago Leifert.

