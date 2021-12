Ivete e Psirico comandam arrastão nesta quarta-feira

O Carnaval de Salvador acabou? Não se engane. Nesta quarta-feira, 5, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e Márcio Victor irão comandar a festa para os foliões que não querem que Momo vá embora.

O desfile de Ivete começará às 10h, saindo do Farol da Barra em direção a Ondina. Como sempre, alguns convidados devem aparecer no trio da baiana, como Saulo.

Depois, quem ocupará as ruas será o Cacique do Candeal. E ele não irá só: timbaleiros farão a festa do folião.

Márcio Victor, do Psirico, é outro que colocará o trio na Barra-Ondina. Detalhe: o arrastão do Psi é para comemorar o sucesso da música Lepo Lepo, que é a canção mais cantada do Carnaval.

Outras atrações

O clima começa a esquentar a partir das 9h com os trios Caetanave, que vão tocar para os foliões mais resistentes na praça do Farol.

