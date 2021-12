Ivete e Claudia Leite são destaques de jornal inglês

Ivete Sangalo e Claudia Leitte são algumas das brasileiras que os estrangeiros devem conhecer, segundo uma lista do jornal inglês The Sun. A lista inclui dez personalidades do Brasil, entre modelos, cantoras e atrizes.

A publicação colocou Ivete como Lenda Musical. "Sabe o quanto amamos Kylie [Minogue]? Bem, os brasileiros amam Ivete Sangalo da mesma forma", diz o jornal. Sobre Claudia Leitte, a compararam com a cantora inglesa Cheryl Cole.

Além delas, estão na lista: a modelo Gabriella Lenzi, a atriz Isis Valverde, o ator Cauã Reymond, a cantora Valesca Popozuda, a jogadora de vôlei Fabiana Claudino, a apresentadora Sabrina Sato e o ator Rodrigo Santoro.

