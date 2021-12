Ivete e Alinne Rosa sensualizam no Axé Brasil

Ivete Sangalo convidou a cantora Alinne Rosa, que segue em carreira solo, para fazer uma participação especial em seu show no Axé Brasil, em Belo Horizonte (MG), na noite desta sexta-feira, 15.

Alinne ainda postou, no Instagram, uma foto das duas juntas com destaque para as pernas. "Sim, to querendo exibir nossas coxas . Obrigada. De nada. Eu e ela @ivetesangalo... rsrs", escreveu Alinne, na legenda da foto.

adblock ativo