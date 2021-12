Ivete é a celebridade que mais passa confiança ao consumidor

Não é só o talento e a beleza de Ivete Sangalo que lhe torna a garota propaganda de cerveja, tintura de cabelo, sandália, lâmina de depilação, loja de departamento, entre outras. A cantora baiana está no topo do ranking 2014 das celebridades que mais passa confiança ao consumidor brasileiro, segundo estudo da Brand Asset Valuator (BAV), uma grife global da rede Y&R utilizada no Brasil pelo Grupo Newcomm.

O estudo, divulgado pela Meio & Mensagem, veículo de notícias do meio publicitários, analisa as preferências dos consumidores em 48 atributos.

No ranking geral, Ivete ficou à frente de Regina Casé, Glória Pires, Fernanda Montenegro e Paola Oliveira.

A pesquisa entrevistou três mil consumidores das clases AB e CD em todo o Brasil.





