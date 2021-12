Ivete diz que vai ao programa de Xuxa na Record

A cantora Ivete Sangalo gravou uma mensagem nesta segunda-feira, 9, falando sobre a contratação de Xuxa pela Record. "Estou de férias, mas não poderia deixar de fazer um vídeo para essa amiga querida. Alô, Record, que sorte, agora vocês têm a loira mais amada do Brasil. Daqui a pouquinho estou aí para gente arrasar no programa de Xuxa Meneghel", disse Ivete, segundo o UOL.

O problema é que a cantora tem contrato com a Rede Globo - para ser jurada do programa "Superstar" - e do canal GNT, que também é da Globo, o que impediria que ela participasse do programa de Xuxa na Record, a menos que a emissora carioca autorizasse.

Xuxa, inclusive, participou recentemnte do programa "Superbonita", apresentado por Ivete no GNT.

