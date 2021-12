Ivete diz que mantém amizade com Claudinha pelo Whatsapp

Fala-se muito que Ivete Sangalo e Claudia Leitte são rivais, mas elas sempre desmentem qualquer tipo de inimizade. Nesta quarta-feira, 10, as musas do axé voltaram a falar do assunto e Veveta garantiu que conversa com frequência com a loira.

"Estamos sempre nos falando e trocando mensagens. Nessa vida corrida da gente, não dá pra parar pra tomar um cafezinho, é 'zapzap total'", disse Ivete, referindo-se ao aplicativo Whatsapp.

As cantoras ainda prometeram que vão fazer uma nova música juntas, como aconteceu no ano passado com "Deusas do Amor". Carlinhos Brown deve produzir a canção.

