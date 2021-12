Ivete diz que corpo e voz estão melhores aos 42 anos

Ivete Sangalo chegou aos 42 anos com motivos de sobra para comemorar seu aniversário, nesta terça-feira, 27. Em vídeo gravado para o programa "Superstar", do qual é jurada, ela revelou como se sente hoje: "O corpo está mais bonito e eu me sinto mais bonita. Acho que eu canto melhor. Gosto mais da minha voz hoje".

Veveta, como é carinhosamente chamada pelo público, também refletiu sobre a felicidade: "Só achando coisa boa, né?! Acho muito bem-vindo quando o tempo vai passando e você vai vivendo feliz. Eu estou tão feliz!".

Para finalizar, a cantora brincou com a idade: "Vou completar 42 anos. Nem parece, né, menino?!".

Parabéns dos colegas

Os colegas do "Superstar" também felicitaram a baiana. Fernanda Lima, apresentadora do programa, disse na ocasião: "Tu é iluminada, muito alegre, muito boa pessoa. Eu realmente espero que a gente fique amiga pro resto da vida, que a gente bote nossos filhos pra brincar porque é um sonho estar ao seu lado".

Fernanda Paes Leme também elogiou a cantora: "Poucas pessoas no mundo têm a energia e o astral que você tem. Você é boa amiga, boa mãe, boa gente, boa companheira, você é boa também... Você é gostosa! E eu amo você e estou amando cada dia mais. Parabéns!".

Dinho considerou sua aproximação com Ivete a melhor coisa do programa: "De todas as coisas que envolvem esse programa, acho que a melhor coisa foi ter conhecido melhor você. Você mé uma pessoa fantástica. Só me vêm adjetivos positivos na cabeça".

"Parabéns pra Ivete é complicado, né? Fica tudo muito repetitivo, porque são inúmeras qualidades, adjetivos...", avaliou André Marques.

Fábio Jr., colega de bancada, agradeceu: "só tenho a agradecer, porque você é uma pessoa muito generosa. Por isso que você é quem você é".



Nas redes sociais, outros amigos famosos também prestam suas homenagens. O apresentador Serginho Groisman foi um dos primeiros postar seu feliz aniversário: "Obrigado pela alegria e amizade sempre. Teu sucesso é consequência do teu talento e carisma". O cantor Bell Marques, ex-Chiclete com Banana, também prestigiou a a amiga. "Hoje é tempo de alegria na vida de Ivetinha, rainha da Bahia", escreveu o cantor.

Festa surpresa

Na última quinta-feira, 22, a cantora ganhou uma festa surpresa na casa de André Marques. Além do apresentador, Fernada Paes Leme, Fernanda Lima, Angélica, Carolina Dieckmann, Juliana Paes e Fernanda Souza também estiveram presentes na comemoração.



