Ivete deve interpretar Odete Zagalo no cinema

Convidada pelo ator Marcelo Serrado, e também produtor, para participar do filme Super Crô - O Filme, a cantora Ivete Sangalo já havia topado, sem nem mesmo saber que papel iria interpretar. Em entrevista à coluna de Regina Rito, no jornal O Dia, o autor Aguinaldo Silva revelou a personagem que pode ser vivida pela cantora baiana: Odete Zagalo.

"Odete é uma das candidatas a nova musa do nosso herói, Crô (Marcelo Serrado), e é uma cantora de 'axé-bebé' que é a cara da Ivete. Se o Bruno [Barreto], que é o diretor do filme e é quem escolhe o elenco, resolver contratá-la para esta participação especial, eu vou adorar...", disse ao jornal o dramaturgo. A publicação também ouviu a produtora Paula Barreto, que revelou que o diretor já concordou em ter Ivete no filme, faltando apenas o convite oficial.

No filme, o mordomo Crô, personagem de destaque a novela Fina Estampa, está rico, mas infeliz por não ter o que fazer. Decide então procurar outra "rainha do Nilo" para trabalhar como mordomo. O longa está previsto para estrear em novembro de 2013.

