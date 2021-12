Ivete celebra aniversário de 43 anos ao lado de famosos

Ao lado de artistas e famosos, a cantora Ivete Sangalo continua celebrando seu aniverário de 43 anos com muito estilo. Ela fechou o luxuoso Hotel Tivoli Eco Resort, em Praia do Forte e a comemoração acontece desde a última sexta-feira, 29. Dentre as celebridades presentes, estão as apresentadoras Xuxa Meneghel, Sabrina Sato e Glória Maria, a atriz Fernanda Paes Leme, o cantor Gilberto Gil e o promoter David Brazil.

Desde que a festa começou, os amigos da cantora não param de postar imagens nas redes sociais, que mostram os detalhes da festa. "Felicidade transbordando", escreveu Fernanda na selfie em que aparece ao lado da cantora, Sabrina e convidados. "Coisa mais linda", elogiou David Brazil em outra postagem.

