Ivete canta com Seu Jorge em Los Angeles

Ivete Sangalo era só alegria no camarim do show que fez em Los Angeles, na noite de domingo, 11. A cantora postou uma foto ao lado de Seu Jorge, com quem dividiu o palco, e Tom Cavacante, que assistiu ao show. "Quanto amor!!! Seu Jorge deu uma canja de rei. Obrigada meu amado amigo pelo seu talento e amizade. Na plateia estava esse mestre do humor que a gente ama, Tom Cavalcante!! Uma noite de sonho", postou na legenda.

