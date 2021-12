Ivete bate recorde e coloca cinco músicas no topo do iTunes

A cantora baiana Ivete Sangalo quebrou um recorde ao colocar cinco músicas no Top 5 do iTunes nacional nesta segunda-feira, 5. As canções que ficaram no Top 5 são "Faraó Divindade", "Se Eu Não te Amasse Tanto Assim", "Flor do Reggae/Mega Beijo", "Cadê Dalila/Música pra Pular Brasileira" e no "Meio do Povão".

Ivete acabou de lançar o seu mais novo DVD, "Multishow ao Vivo - Ivete Sangalo 20 Anos", que foi gravado no final do ano passado na Arena Fonte Nova, em Salvador.

