Ivete anuncia data para gravação de DVD em Salvador

Os fãs de Ivete Sangalo que estavam angustiados pelo anúncio da data de gravação do novo DVD da baiana na Arena Fonte Nova, em Salvador, já podem ficar aliviados. Nesta quarta-feira, 17, a assessoria da cantora divulgou a data do megashow: será no dia 14 de dezembro deste ano.

"Vai ser emocionante para mim e para meus fãs voltar a gravar em Salvador. Estamos preparando um espetáculo incrível", disse Ivete, por meio de nota. A Fonte Nova, que foi inaugurada no último dia 5 deste mês, foi o palco do primeiro dos cinco DVDs gravados pela artista na carreira.

