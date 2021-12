Ivete anima festa de São João vestida de noiva

Foi vestida de noiva que a cantora Ivete Sangalo comandou o Arraiá do Cerveja e Cia na noite deste domingo, 23, em Santo Antônio de Jesus. Mas quem pensava que ela seria uma noiva comportada se enganou.

Com um figurino sensual que deixou suas pernas de fora - para delírio do público masculino -, Ivete fez um show em homenagem ao cantor Dominguinhos, que está internado desde janeiro no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e pela primeira vez não participou dos festejos juninos.

Para lembrar a produção de Dominguinhos, a anfitriã da noite cantou "Eu só quero um xodó". Na mesma noite, a banda Aviões do Forró se apresentou para o público baiano. A cantora Solange Almeida, que está grávida, cantou ao lado da filha de seis anos.

