Israel Novaes vai de sertanejo universitário e axé music

Um dos nomes do sertanejo universitário do momento, o cantor Israel Novaes quer mesmo agradar aos foliões da Boa Terra: já colocou no repertório que apresentará por aqui canções 'clássicas' da axé music, como 100% Você, do Chiclete, e Mimar você, da Timbalada.



Mas quem acha que ele esquecerá do sertanejo no festejo de Momo, não se engane. O melhor do ritmo, inclusive os sucessos recentes do artista (a exemplo de Vó, Tô estourado! e Vem ni mim Dodge RAM), irá predominar.



O arrocha baiano também ganhará destaque, com músicas de Pablo. "Sei o repertório dele de cor", afirmou ele, dizendo que a canção que gravou com Márcio Victor (Psirico) estará no set list: "Tchaca é a cara do verão", disse.



Israel estará aqui sábado, no trio de Pablo. No mesmo dia, fará show no camarote de Salvador. Depois, viaja a Olinda (PE) e retorna à capital na terça para puxar o bloco Pirraça, na Barra-Ondina.

