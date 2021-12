Isis Valverde vai tirar colar cervical: "Logo estarei FREE"

Isis Valverde não vê a hora de tirar o seu colar cervical. A atriz postou uma foto em seu perfil do instagram, nesta terça-feira, 15, com a seguinte legenda: "Indo para casa curtir os últimos dias com meu inseparável colar! Rs Esta chegando a data tão esperada, logo estarei FREE!!!".

Em janeiro deste ano, Isis fraturou a primeira vértebra da coluna vertebral em um acidente de carro, quando voltava de uma festa com uma prima, no Rio de Janeiro.

A atriz passou os últimos dias descansando na companhia da sua família, em Airuoca, Minas Gerais.

